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¿Cuál será el próximo equipo de Rabiot? ¿Se quedará en el Milan? El Nápoles presiona

AC Milán
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¿Cuál será el próximo equipo de Rabiot? ¿Seguirá el francés en el Milan? MilanNews.it

© Foto: www.imagephotoagency.it

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Hoy a las 18:41. Cuotas antepost.

por Lorenzo Zoppi

La mala segunda vuelta del Milan costó el puesto a Massimiliano Allegri, quien fichó a Rabiot. Tras tres años sin jugar la Champions, el francés podría buscar nuevo equipo. Primero el Milan debe nombrar una nueva directiva; luego evaluará su futuro. Estas son las cuotas actualizadas sobre su próximo equipo:



Las cuotas indican que su destino más probable es el Nápoles, donde seguiría bajo la dirección de Allegri, con quien ha jugado 159 partidos y marcado 22 goles. Allí podría disputar la Champions League y permanecer en la Serie A.

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