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Informes televisivos revelaron la verdad sobre la ausencia del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, en la Supercopa de Arabia Saudí que acogerá el Estado de Kuwait durante el próximo periodo.

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Diversos informes de prensa habían hablado de la no participación de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr en la Supercopa de Arabia Saudí, lo que provocó el enfado de la afición kuwaití, que esperaba verlo en el torneo.

Sin embargo, el periodista saudí Turki Al Ajma desmintió esas noticias, en declaraciones a través del programa "Al Mansa" en los canales "Thmanyah", que retransmiten la Liga Saudí.

Al Ajma declaró al respecto: "Algunas cuentas de noticias en Kuwait aseguraron que Cristiano Ronaldo no participaría en la Supercopa de Arabia Saudí, pero la información que tenemos hasta este momento es que estará con el Al Nassr en Kuwait".

Y añadió: "Cristiano Ronaldo está entusiasmado por estar en el Estado de Kuwait, porque ya lo había visitado antes y desea volver a ver a su afición; además, algunas noticias apuntan a que el Al Nassr realizará una concentración de dos o tres días antes del inicio del torneo con el fin de encontrarse con los aficionados".

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Y concluyó: "Por tanto, todas las noticias que dicen que Cristiano Ronaldo no estará presente en la Supercopa de Arabia Saudí son falsas, ya que participará y está entusiasmado por ello; además, el torneo será el mejor de todas sus ediciones".

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La Supercopa de Arabia Saudí se disputa en el Estado de Kuwait entre los días 19 y 23 del próximo mes de diciembre, con la participación de 4 clubes: Al Nassr, Al Kholood, Al Ahli y Al Qadsiah.

El torneo arranca el 19 de diciembre, cuando el Al Ahli se enfrente al Al Qadsiah en semifinales, un día antes del otro partido entre el Al Nassr y el Al Kholood, y los ganadores de ambos encuentros se verán las caras en la final, el día 23 del mismo mes.

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El torneo contará con la ausencia del Al Hilal, pese a que fue el ganador de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas la temporada pasada, debido a la sanción que le fue impuesta por su retirada de la Supercopa de Arabia Saudí en su edición anterior.

Cabe recordar que esta es la primera vez que la Supercopa de Arabia Saudí se celebra en el Estado de Kuwait, ya que se disputó en 3 ocasiones en la capital británica, Londres, una vez en la capital emiratí, Abu Dabi, y otra en Hong Kong.

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El Al Hilal es considerado el equipo más laureado de la Supercopa de Arabia Saudí a lo largo de la historia, con un total de 5 títulos, conseguidos en los años 2015, 2018, 2021, 2023 y 2024.

Por su parte, tanto el Al Ahli como el Al Nassr lograron ganar el título en dos ocasiones; "Al Alami" lo consiguió en los años 2019 y 2020, mientras que "Al Raqi" es el vigente campeón de la última edición en 2025, además de la edición de 2016.

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Por otro lado, 3 clubes conquistaron la Supercopa de Arabia Saudí una única vez a lo largo de su historia: el Al Ittihad en 2022, el Al Fateh en 2013 y el Al Shabab en 2014.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo está ofreciendo un nivel destacado con el Al Nassr durante la temporada actual, ya que ha participado con el equipo en 12 partidos en las distintas competiciones, en los que ha logrado marcar 9 goles, aunque no ha dado ninguna asistencia.