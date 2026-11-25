Cómo ver el CSKA Sofía vs Trabzonspor con una VPN

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 15:00 Bulgarska Armiya

El CSKA Sofía recibe al Trabzonspor en el Bulgarska Armiya de Sofía, en la Conference League. Dos equipos con asuntos pendientes en Europa se enfrentan en la capital búlgara.

El conjunto local, entrenado por Markus Gisdol, ocupa el 28.º puesto en la clasificación de la fase de liga. Necesita sumar puntos para escalar posiciones y debe aprovechar sus partidos en casa para conseguirlos.

El CSKA Sofía ha mostrado regularidad en la competición nacional. Ganó 3-0 al Levski Sofía a principios de este mes, pero en su último partido empató 3-3 con el Botev Plovdiv.

El Trabzonspor llega en una posición mucho mejor: es 12.º en la misma clasificación. Thomas Reis dirige a un equipo que acaba de ganar 1-0 al Eyupspor en la Superliga turca.

El club turco ha ganado cuatro de sus cinco últimos partidos oficiales, con una derrota en un amistoso ante el Zenit de San Petersburgo como único lunar. Su revés más reciente en Europa sigue siendo la derrota por 1-0 ante el Friburgo en esta competición.

Ambos equipos saben que el resultado de este partido será importante en la lucha por una plaza en las eliminatorias. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el encuentro.

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