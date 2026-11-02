Jordi Cruyff sigue confiando en Marcos Leonardo. Según el director deportivo del Ajax, el delantero brasileño pronto demostrará por qué el club pagó 20 millones de euros por él el pasado verano.

Leonardo, de 23 años, solo ha marcado dos goles hasta ahora con la camiseta del Ajax. Está por detrás de Tolu Arokodare y empieza en el banquillo casi todas las semanas, aunque el entrenador Míchel Sánchez sí le da minutos como suplente.

«Es cuestión de tiempo», afirmó Cruyff el lunes en Rondo, de Ziggo Sport , sobre el fichaje millonario del Ajax. «Es un tipo de delantero diferente. No es un jugador al que simplemente le pongas centros. Su forma de desmarcarse es distinta. Y necesita compañeros que lo entiendan».

«Pero es cuestión de tiempo. Cuando marque un gol, se soltará», insistió Cruyff, que se niega a descartar ya a Leonardo como delantero del Ajax.

Según Cruyff, Leonardo necesita tiempo para acostumbrarse al fútbol en Países Bajos. «Aquí también se juega mucho en el uno contra uno, algo que no ocurre en la mayoría de las ligas. Es mucho más exigente físicamente. Tiene que acostumbrarse a eso».

El director del Ajax subrayó que es positivo que Leonardo sepa encontrar los espacios. «Solo puede fallar o marcar ocasiones quien está en el lugar adecuado. Para mí, es simplemente cuestión de tiempo. Cuando lo ves en los entrenamientos, le entra todo. Así que sabes que va a suceder».

Habrá que esperar para saber si Leonardo será titular el jueves con el Ajax. El equipo de Míchel se enfrentará entonces al FC Midtjylland en la fase de grupos de la Conference League. Recientemente derrotó 2-0 al Atalanta, después de perder 2-1 en el campo del Hajduk Split.