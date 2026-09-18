Cristiano Ronaldo ya sabe definitivamente si tiene futuro con Portugal

Cristiano Ronaldo (41) ha sido convocado por el seleccionador Jorge Jesus para los partidos de la Nations League de Portugal. Dinamarca, Noruega y Gales son los próximos rivales del combinado portugués.

El futuro de Ronaldo como internacional parecía incierto tras la eliminación en octavos de final del Mundial ante España. El veterano acabó llorando, pero finalmente seguirá jugando con la selección.

Ronaldo suma 233 internacionalidades (146 goles) con la camiseta de Portugal. El jugador de Al-Nassr debutó con su selección en agosto de 2003 y, más de dos décadas después, sigue defendiendo a su país.

El gran momento culminante de todos esos años como internacional fue la conquista de la Eurocopa en 2016. Ganar un Mundial no le fue posible al delantero, pese a varios intentos en fases finales.

Jorge Jesus es el sucesor de Roberto Martínez, que dimitió tras el Mundial. Jesus fue entrenador en Portugal de, entre otros, Benfica y Sporting de Portugal. La temporada pasada fue técnico de Ronaldo en Al-Nassr.

Portugal se enfrentará a Gales el 24 de septiembre en el inicio de la Nations League. Tres días después llegará el duelo con Noruega, que en el Mundial logró alcanzar los cuartos de final.

Convocatoria completa de Portugal

Portería: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting de Portugal), Samuel Soares (Benfica)

Defensa: Gonçalo Inácio (Sporting de Portugal), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Centrocampo: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), Ruben Neves (Al Hilal), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid)

Delantera: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al-Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Galatasaray).