Cristiano Ronaldo ayudó al Al-Nassr a vencer por 1-3 al Al-Faisaly con un gol. El portugués de 41 años alcanzó así los 982 goles oficiales en su carrera, aunque después del partido surgió cierta polémica sobre la autoría del tanto. Ya se ha aclarado que el gol sigue figurando a nombre de Ronaldo, que se acerca un paso más a la barrera de los mil goles.

El Al-Nassr empezó muy bien el partido a domicilio y se adelantó pronto. Abdullah Al-Hamdan abrió el marcador tras enviar a la red un pase de Sadio Mané. Los visitantes se fueron así al descanso con una ventaja de 0-1.

Poco después de la reanudación, Ronaldo pareció poner su granito de arena en la victoria. En el minuto 49, João Félix envió un centro preciso al área, donde su compatriota portugués estaba listo para rematar. Ronaldo cabeceó el balón y este acabó en la portería: 0-2.

Sin embargo, tras el tanto surgió la duda de si el gol debía adjudicarse realmente a Ronaldo. El delantero prolongó de cabeza el centro de Félix, pero el balón golpeó inmediatamente en el defensa Jiroto antes de entrar en la portería. Por eso, en las redes sociales se debatió si se trataba de un gol de Ronaldo o de un autogol.

Para determinarlo, lo más importante es saber si el cabezazo de Ronaldo ya iba a portería antes de que Andrei Girotto desviara el balón. La duda ya se ha despejado: tanto en la web oficial como en el centro de partidos de la Saudi Pro League, Ronaldo sigue figurando como goleador. Los medios locales también confirman que el árbitro atribuyó el tanto al portugués en el acta oficial del partido.

Mientras tanto, el Al-Faisaly no se dio por vencido sin luchar. En el minuto 66, Théo Bongonda recortó distancias y devolvió la emoción al partido: 1-2. El Al-Nassr tuvo que esforzarse en el tramo final para asegurar la victoria.

A poco más de diez minutos del final, Ângelo Gabriel despejó definitivamente cualquier duda sobre el resultado. El suplente recibió un pase de Al-Hamdan y colocó el balón con un magnífico disparo con efecto en la escuadra más lejana. Así estableció el 1-3 definitivo y aseguró los tres puntos para el Al-Nassr.



