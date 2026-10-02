«Fue simplemente un homenaje a un hombre cuya carrera en la selección nacional podría haber terminado tras los acontecimientos del día antes del partido. Por eso simplemente quería rendirle homenaje una vez más», explicó el jugador de 23 años tras el 2-4 (1-2) contra Portugal en TV 2. La celebración «no tiene absolutamente nada que ver con una falta de respeto. Es mi gran ídolo».

Höjlund había marcado en Copenhague en el minuto 58 el momentáneo 2-2 y después celebró el gol frenéticamente con el icónico festejo del «Siu» de Ronaldo. Esto provocó un gran debate y en parte fue interpretado públicamente como una burla. Sin embargo, el delantero del SSC Nápoles ya había rechazado esa acusación en marzo de 2025, cuando también celebró con el festejo de CR7 su gol de la victoria contra los portugueses, que entonces todavía contaban con Ronaldo.

«Siempre he soñado con imitar la celebración de Ronaldo, especialmente contra él», había contado entonces: «No es para presumir, sino más bien para mostrar respeto. Soy algo así como un fanboy, si se le puede llamar así». Quizá también por eso se dejó llevar el jueves por la noche a un pequeño rifirrafe con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus. Höjlund le dio una suave palmada en el pecho durante el apretón de manos y le lanzó una mirada extremadamente dura.

Inicialmente, ninguno de los dos protagonistas se pronunció sobre este incidente. Ronaldo había abandonado precipitadamente la Selecao en medio de una disputa con Jesus el día antes de la visita a Copenhague y por eso se perdió el duelo de la Nations League. Su carrera en la selección parece haber terminado. Jesus quiso «centrarse» primero en el resto de la fase de partidos internacionales, según el técnico. Después habrá tiempo para hablar de ello.