Cristiano Ronaldo ha cargado con mucho cinismo contra Simon Jordan. El analista es crítico con la actitud del delantero en la disputa con el seleccionador portugués Jorge Jesus, y parece que a Ronaldo no le ha sentado nada bien.

El periodista Piers Morgan lleva años siendo un admirador de Ronaldo, para irritación de Jordan, expropietario del Crystal Palace. «Todos sabemos que Ronaldo es un buen futbolista. Pero tienes que sacar la cabeza de su culo y ser objetivo de una vez», le dijeron a Morgan en talkSPORT.

Más tarde, el miércoles, Morgan volvió a hablar en su propio programa, Football Uncensored, sobre todo el revuelo en torno a Ronaldo. «Te voy a contar algo divertido. Cuando le envié a Ronaldo un fragmento mío con Simon Jordan, me respondió por mensaje: ese tipo rubio. Dile que deje el bótox. Parece una manzana», le trasladó Morgan a Jordan.

Entre otros, el exfutbolista Jason Cundy, invitado en el programa de Morgan, se parte de risa con el comentario de Ronaldo. Jordan, por cierto, no estaba invitado en el talk show de fútbol.

Morgan lleva años siendo una persona de confianza para Ronaldo. Hace algunos años, el portugués concedió una explosiva entrevista sobre el entonces entrenador Erik ten Hag, tras la cual Ronaldo se marchó del Manchester United.

Por cierto, Ronaldo no se ha retirado definitivamente de la selección de Portugal. «Pese a ello, no se trata de una despedida definitiva. Si estoy bien físicamente, juego en mi club y espero marcar goles, tras cumplir la sanción que se me imponga estaré disponible para luchar y ganar con nuestra selección.»

«Cierra su declaración con las palabras: “Esto es, créanme, la más pura verdad”», afirmó el delantero del Al-Nassr.