La catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en la ciudad de Funchal, en la isla portuguesa de Madeira, se convirtió en escenario de una escena inesperada el pasado sábado, cuando cientos de turistas y periodistas se congregaron ante sus puertas creyendo que asistirían a la boda de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez, cuando en realidad la ceremonia era la de una pareja de novios corrientes que nada tenían que ver con el astro del fútbol.

Según publicó el diario local "Jornal da Madeira", que cubre las noticias de la isla, durante la semana pasada se propagó un rumor a través de los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales, según el cual Ronaldo contraería matrimonio a finales de semana en su ciudad natal, en Madeira, lo que llevó a grandes multitudes de espectadores curiosos a acudir a la catedral.

Dificultades para entrar en la iglesia

Los novios, Nicole y Fábio, se sorprendieron ante una escena sin precedentes a su llegada a la catedral, ya que la plaza que rodea la iglesia se llenó de cientos de personas que pensaban que iban a presenciar un momento histórico en la vida de uno de los deportistas más famosos del mundo. El diario portugués confirmó que "la plaza de la iglesia se llenó de una multitud de personas que se congregaron con la esperanza de ver la boda de Cristiano Ronaldo, tras la difusión de informaciones en numerosos medios de comunicación".

El canal de noticias portugués "SIC Notícias" emitió un vídeo de la concentración, que mostraba a cientos de espectadores y periodistas rodeando la entrada de la iglesia, en una escena que la dirección de la catedral describió como algo que "nunca antes había presenciado".

La catedral de Funchal publicó un comunicado en su página oficial de Facebook, en el que expresaba su asombro ante la situación y aseguraba que "la novia tuvo grandes dificultades para entrar en la iglesia" debido a las grandes multitudes concentradas.

En un mensaje posterior, la dirección de la catedral transmitió sus "mejores deseos a los novios Nicole y Fábio", y añadió: "Tras un caos total en la calle a causa de los periodistas y los turistas, finalmente pudimos cerrar las puertas de la iglesia y celebrar la boda con normalidad".

Ronaldo reacciona con risas

Esta curiosa situación provocó la risa del propio Cristiano Ronaldo, ya que el jugador, de 41 años, comentó una publicación que el diario "Jornal da Madeira" difundió en Instagram, utilizando numerosos emoticonos de risa, en una clara señal de que el rumor carecía de fundamento.

Cabe recordar que Ronaldo y Georgina Rodríguez mantienen una relación desde hace años y tienen hijos, pero hasta ahora no han anunciado oficialmente ningún plan para contraer matrimonio formal, pese a las continuas especulaciones sobre este asunto en los medios de comunicación.