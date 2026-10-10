Cristiano Ronaldo enciende una guerra de palabras entre Carragher y Piers Morgan

Jamie Carragher, exleyenda del Liverpool, lanzó un duro ataque contra el comunicador Piers Morgan, al que calificó de persona completamente falsa, en una nueva escalada de la disputa que arde entre ambas partes durante los últimos días, a raíz de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección de Portugal.
Morgan había declarado su apoyo a la exestrella del Manchester United, junto a su excompañero Rio Ferdinand, pero su postura no fue del agrado de Carragher, quien criticó la defensa que ambos hicieron de Ronaldo.
Carragher dijo, durante su intervención en el programa «The Overlap Daily»: «La gente cree que acercarse a las personas que trabajan en este ámbito es algo bueno, pero ahí reside el problema».
Y añadió: «Personas como Piers Morgan y Rio Ferdinand, que gozan de una posición destacada en los medios de comunicación, os guste o no, se ponen en ridículo a sí mismos por las declaraciones absurdas que hacen solo por conocer a Ronaldo. Puedes conocer a alguien e intentar protegerlo, pero no puedes defender lo indefendible».
Morgan, presentador de programas de televisión, respondió a las declaraciones de Carragher a través de las redes sociales, y escribió: «Así que a Jamie Carragher no le gusta que Rio Ferdinand y yo defendamos a nuestro amigo Cristiano, o como él lo describió, que defendamos lo indefendible. Aquí tenéis al propio Jamie Carragher apoyando a su amigo Luis Suárez, después de que dirigiera insultos racistas a Patrice Evra».
Y agregó Morgan: «Pero cuando se trata de defender lo indefendible, admito que yo lo he hecho a veces, Carragher».
Morgan hizo referencia a continuación a una publicación suya anterior, de 2018, en la que escribió: «Jamie Carragher se equivocó cuando escupió a aquel coche, pero no fue más estúpido que el padre de la chica, que estaba grabando a Carragher mientras este conducía su coche con su hija dentro. Por eso, espero que Carragher conserve su empleo».
Y prosiguió: «Es un analista magnífico, y pidió disculpas con contundencia por lo que hizo; además, la persona afectada por el incidente también actuó mal».
Carragher no tardó en responder, diciendo: «Apoyamos a nuestro compañero de equipo, y estuvimos equivocados en eso. Le pedí disculpas a Patrice en directo hace años, lo que llevó al Liverpool posteriormente a enviarle una carta para disculparse también, y ese fue el gesto correcto».
Y añadió: «Tu reacción ante mi crítica tan simple, cuando dije que tú y Rio os inclináis hacia Ronaldo hasta un punto que afecta a vuestros juicios al hablar de él, resulta vergonzosa. Tú atacas a la gente todos los días, pero cuando ocurre lo contrario, abandonas el estudio de televisión enfadado o recurres al ataque personal. Todo ello para conseguir una nueva entrevista; vaya adulador que eres».
Carragher abordó el incidente del escupitajo en el que se vio implicado en el pasado, y añadió: «Sí, lo recuerdo. Me puse en contacto contigo para decirte que valoraba tu apoyo, pero después intentaste invitarme a tu programa de televisión para hablar del incidente, así que rebajé un poco mi aprecio por ti, al darme cuenta de que tu apoyo no era tan sincero como creí en un principio».
Y continuó: «Todo giraba en torno a conseguir una entrevista, exactamente igual que ocurre con tu excesiva adulación hacia Ronaldo y Donald Trump. Además, yo no recurriré al ataque personal sacando a relucir tu pasado o el de las otras dos personas a las que defiendes, porque eso sería defender lo indefendible».
En plena polémica, Carragher publicó una imagen de una columna periodística que Morgan escribió en un periódico, en la que había calificado a Ronaldo de niño mimado, y la comentó diciendo: «Vaya persona completamente falsa que eres».
Y al final, Morgan tuvo la última palabra en la disputa, tras publicar una fotografía en la que aparece junto a Carragher, y escribir: «Amigo, hasta te hice una foto de recuerdo con un aficionado hace poco para potenciar tu fama. Muestra algo de agradecimiento».