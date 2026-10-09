Cristiano Ronaldo fue importante este viernes para Al-Nassr. El delantero marcó el gol inicial ante Al-Diriyah, que acabó siendo derrotado por 3-0. Al-Nassr está ahora igualado a puntos con el líder Al-Qadsiah, donde Tijjani Reijnders mostró antes en el día su clase.

Al-Nassr, donde además de Ronaldo también fueron titulares, entre otros, Iñigo Martínez, João Félix, Kingsley Coman y Sadio Mané, se adelantó en el minuto 23. El portero Waleed Abdullah despejó de forma algo deficiente un disparo de Coman y no tuvo opción ante el rechace de Ronaldo: 1-0.

Ronaldo celebró su gol de la manera habitual y pareció aliviado tras un duro parón de selecciones, en el que se marchó de la selección nacional después de un conflicto con el seleccionador Jorge Jesus. CR7 también hizo saber a través de un amplio comunicado que está disponible para el parón internacional de noviembre.

Además, para Ronaldo fue su gol número 980 como profesional, con lo que dio otro paso hacia la irreal cifra de 1000 goles.

El segundo gol también tuvo firma portuguesa. Samu Costa marcó de cabeza tras botar en el suelo a la salida de un córner de João Félix.

En la segunda parte todavía habría un gol más y esta vez ningún portugués estuvo directamente implicado en el tanto. Coman fue enviado al espacio por Mané y pudo haber cedido para Ronaldo, pero colocó él mismo el balón en la escuadra: 3-0.



