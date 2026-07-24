El portugués Cristiano Ronaldo ha trazado una hoja de ruta clara para garantizar la continuidad del proyecto del Al Nassr, cuyo principal encabezado es el control total del apartado de fichajes.

Diversos informes de prensa revelaron que Cristiano Ronaldo intenta imponer sus condiciones a la directiva del club, que comienzan por otorgar al cuerpo deportivo, liderado por el dúo Simo y Semedo, una autonomía total y plenos poderes en el apartado de contrataciones, lejos de cualquier injerencia administrativa que pueda obstaculizar la construcción del equipo de cara a la próxima temporada.

Autonomía total para Simo y Semedo

El capitán de la selección portuguesa insistió en que no exista ninguna injerencia administrativa en el trabajo de Simo, director deportivo, y de Semedo, director ejecutivo, ya que la idea se basa en garantizar una autonomía total en la elección de los jugadores y en la construcción de un equipo capaz de competir a nivel local y continental.

Esta exigencia está ligada a la estrategia del mercado de verano, pues Ronaldo desea que todas las decisiones relativas a las incorporaciones y salidas de jugadores se tomen conforme a criterios técnicos claros, lejos de cualquier obstáculo interno, para preservar las aspiraciones del club en la próxima temporada.

El Al Nassr se mueve por Bruno Fernandes

En el mismo contexto, surgió una fuerte propuesta dentro de la directiva del Al Nassr para iniciar un contacto oficial con Bruno Fernandes, con el fin de conocer sus exigencias económicas como primer paso previo a la apertura de posibles negociaciones para hacerse con el centrocampista del Manchester United.

Cristiano está realizando intensos esfuerzos para convencer a su compatriota del proyecto de la liga saudí, en un intento por aprovechar el estancamiento de las negociaciones para renovar su contrato con el Manchester United y atraerlo durante el actual periodo de fichajes de verano.

En caso de que la operación llegue a buen puerto, el Al Nassr buscará reforzar sus opciones ofensivas y añadir una dimensión creativa en la generación de juego junto a Ronaldo.