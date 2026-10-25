El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, logró una hazaña histórica con el club blanco tras marcar los dos goles de su equipo en la portería del Barcelona este domingo, en el Clásico disputado en el estadio Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga.

Mbappé abrió el marcador del Clásico al anotar el primer gol del Real Madrid en el minuto 41, con un golpe de suerte, después de que el balón de Gerard Martín impactara en su pie antes de alojarse en la red del conjunto catalán.

Y en el minuto 88, Mbappé consiguió añadir el segundo gol del conjunto merengue, tras una rápida jugada en la que el suplente Eduardo Camavinga logró penetrar en el área del Barça antes de pasarle el balón a Mbappé, que lo colocó con facilidad en la portería vacía.

Con esto, Mbappé alcanza los 100 goles con el Real Madrid en las distintas competiciones, en 116 partidos disputados desde su incorporación al conjunto merengue en el verano de 2024, procedente del Paris Saint-Germain, según el diario "Marca".

El diario español añadió: "Para poner esta hazaña en un contexto comparativo con otro goleador excepcional, encontramos que Cristiano Ronaldo llegó a su gol número 100 tras disputar 105 partidos".

Señaló que el crack portugués alcanzó esa cifra el 2 de noviembre, y fue durante su tercera temporada con el conjunto merengue, algo que se aplica también al caso de Kylian.