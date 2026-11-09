Valentijn Driessen es pesimista respecto a Memphis Depay. El jefe de fútbol de De Telegraaf cree que el delantero no tiene futuro como internacional con Países Bajos.

«Primero tendrá que jugar mucho», opina Driessen. «Y cuando encadena tres, cuatro o cinco partidos, suele lesionarse. Ese es el problema de Memphis. Además, ya no es precisamente joven».

«Creo que lo va a tener muy difícil. Memphis ha jugado, creo, un partido y medio o dos. Así que entiendo que no esté convocado. Que primero recupere por completo la forma física en Corinthians», aconseja al delantero de 32 años el periodista que sigue a la selección neerlandesa.

«Pero su físico, por supuesto, juega en su contra. Si no fuera así, quizá todavía estaría convocado o habría recibido una oportunidad de Xavi. Pero creo que ya hemos visto el último partido de Memphis con la selección», afirma Driessen, escéptico sobre la trayectoria internacional del veterano.

Xavi ha elegido a otros delanteros para este periodo de partidos internacionales, aunque la puerta sigue entreabierta para Memphis. «La puerta siempre estará abierta para él, y más aún para jugadores como él, porque tiene mucha calidad y talento, puede marcar muchos goles y, con ello, marcar la diferencia».

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El seleccionador subrayó en la comparecencia del lunes que se trata de una valoración del momento y que Memphis no es ahora la opción preferida. «Hemos decidido que el resto de los convocados está en mejor forma».

Memphis suma 112 partidos con la selección de Países Bajos. Su último encuentro fue en el pasado Mundial, cuando el delantero jugó un cuarto de hora en el partido de la fase de grupos ganado por 1-3 contra Túnez.