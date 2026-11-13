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courtoisGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Courtois quiere comprar la Reggiana: «Hay un proyecto ambicioso sobre la mesa»

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Nxtplay Capital, la plataforma de inversión en deporte, medios y tecnología fundada por Thibaut Courtois y Gonzalo Vila, ha presentado una oferta para adquirir el 100 % del capital social de la Reggiana. Así lo informa ANSA.

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«En mi carrera he visto cuánto significa un club para su ciudad —afirma el portero de Bélgica y del Real Madrid—. Con Nxtplay queremos construir algo de lo que la gente de Reggio Emilia pueda sentirse orgullosa: ambicioso en el campo, cercano a la comunidad y pensado para perdurar. Dar a los jóvenes futbolistas el entorno adecuado para crecer será el eje de todo lo que hagamos».

La oferta es el resultado de varios meses de trabajo, explica Nxtplay, cuyo equipo ha estudiado a fondo el club, ha visitado varias veces Reggio Emilia y la entidad y se ha reunido con empresarios de la zona, patrocinadores y socios vinculados al club, con el objetivo de construir un proyecto acorde con las prioridades de la ciudad y de la entidad. La oferta, se subraya, se ha estructurado para garantizar al club certidumbre y estabilidad, y la operación sigue supeditada a la conclusión del proceso con los actuales socios del club.

Escrito porGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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