Courtois quiere comprar la Reggiana: «Hay un proyecto ambicioso sobre la mesa»

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Nxtplay Capital, la plataforma de inversión en deporte, medios y tecnología fundada por Thibaut Courtois y Gonzalo Vila, ha presentado una oferta para adquirir el 100 % del capital social de la Reggiana. Así lo informa ANSA.

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«En mi carrera he visto cuánto significa un club para su ciudad —afirma el portero de Bélgica y del Real Madrid—. Con Nxtplay queremos construir algo de lo que la gente de Reggio Emilia pueda sentirse orgullosa: ambicioso en el campo, cercano a la comunidad y pensado para perdurar. Dar a los jóvenes futbolistas el entorno adecuado para crecer será el eje de todo lo que hagamos».

La oferta es el resultado de varios meses de trabajo, explica Nxtplay, cuyo equipo ha estudiado a fondo el club, ha visitado varias veces Reggio Emilia y la entidad y se ha reunido con empresarios de la zona, patrocinadores y socios vinculados al club, con el objetivo de construir un proyecto acorde con las prioridades de la ciudad y de la entidad. La oferta, se subraya, se ha estructurado para garantizar al club certidumbre y estabilidad, y la operación sigue supeditada a la conclusión del proceso con los actuales socios del club.