Courtois pone una condición al nuevo seleccionador de Bélgica

El guardameta internacional belga Thibaut Courtois dio la bienvenida al nombramiento del neerlandés Mark van Bommel como nuevo entrenador de la selección belga, y aseguró que mantendrá conversaciones con él sobre la posibilidad de seguir vistiendo la camiseta de Bélgica, con la condición de disponer de descanso durante la próxima edición de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Según las declaraciones de Courtois a los periodistas durante un acto promocional, el portero del Real Madrid, de 34 años y con 115 partidos internacionales disputados, no descartó regresar para participar en la fase de clasificación para la Eurocopa, aunque subrayó que la decisión final dependerá de la naturaleza de la conversación que mantenga con el nuevo cuerpo técnico y la Federación Belga.

Bienvenida a la experiencia y los logros

Courtois se mostró optimista ante la dirección de Van Bommel, y afirmó: "No fue una sorpresa, su nombre llevaba tiempo sonando. Creo que en el Amberes demostró ser un entrenador de alto nivel, y muchos jugadores hablan bien de él, así que espero con ganas reunirme con él".

El internacional elogió el historial como técnico de Van Bommel, que anteriormente dirigió al PSV Eindhoven y al Wolfsburgo antes de incorporarse al Amberes, con el que conquistó el título de Liga, la Copa y la Supercopa en 2023, y señaló que su experiencia como exjugador en clubes gigantes como el Barcelona, el Bayern Múnich y el Milan le otorga un gran respeto entre los futbolistas.

Y añadió: "Lo más importante es que Van Bommel jugó al más alto nivel y sabe lo que significa disputar partidos como estos. No cabe duda de que esa experiencia supone un punto positivo y le hace ganar un gran respeto".

La condición del descanso para continuar su trayectoria