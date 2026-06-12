Courtois insinúa una decisión sorprendente tras el Mundial

Mientras se prepara para defender la portería de la selección belga en la fase final del Mundial 2026, Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, ha insinuado que podría retirarse de la selección tras el Mundial de 2026 en Norteamérica.

El guardameta, de 34 años, admitió en una rueda de prensa durante la concentración que su etapa con la selección belga se acaba y afirmó: «Hay muchas posibilidades de que me retire de la selección. No sé si es el momento adecuado para hablar de ello, pero es más probable que no continúe tras el Mundial que seguir».

Explicó que quiere centrarse en su carrera en el Real Madrid y añadió: «Tengo 34 años y debo pensar en mi físico; quiero seguir jugando al más alto nivel y creo que es hora de pasar el testigo a la nueva generación».

Bélgica, encuadrada en el Grupo G del Mundial junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda, busca redimirse tras su eliminación en la fase de grupos en Catar 2022 y recuperar el nivel que le llevó al tercer puesto en Rusia 2018.