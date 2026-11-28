Cómo ver el Corinthians vs Gremio con una VPN
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Previa del partido
El Corinthians recibe al Gremio en un partido de la Serie A que enfrenta a dos clubes de la mitad baja de la tabla. El equipo local ocupa la 15.ª posición y el visitante está un puesto por debajo, en la 16.ª.
El equipo de Clarence Seedorf llega tras empatar 1-1 con el Atletico MG el 25 de noviembre. Fue su segundo empate en tres partidos de liga, después del 0-0 ante el Sao Paulo.
La victoria por 4-0 sobre el Botafogo RJ a principios de noviembre sigue siendo el mejor resultado de esa racha. Alivió la presión sobre un equipo que se acercaba a la parte baja de la tabla.
El Gremio también llega de obtener un buen resultado. El equipo de Renato Gaucho ganó 2-0 a domicilio al Santos el 24 de noviembre, con goles de Francis Amuzu y Martin Braithwaite, este último de penalti.
Esa victoria le permitió salir durante un tiempo de la zona de descenso y dio un impulso importante a su lucha por la permanencia. Antes, había empatado 0-0 con el Bahia y perdido 3-1 ante el Flamengo.
El Corinthians, además, se impuso en el último enfrentamiento entre ambos por 3-1 en mayo. Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.
Novedades de los equipos y plantillas
Corinthians contra Gremio alineaciones probables
Manager
- C. Seedorf