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Corea, tras superar a Francia: «Esperamos un rival más fuerte en la final del Mundial»

Francia vs España
Francia
España
World Cup
M. Cucurella
Real Madrid
Francia
España
EE. UU.

Defensa del Real Madrid: «Tenemos la oportunidad de hacer historia, como la generación de 2010»

El lateral español Marc Cucurella, nueva estrella del Real Madrid, afirmó que la selección de su país mereció la victoria frente a Francia y el pase a la final del Mundial de 2026.

La selección española dominó y venció 2-0 a Francia el martes en Dallas.

Tras el partido, Cocoria afirmó: «Estamos orgullosos de lo logrado. Preveíamos el desarrollo del encuentro y sabíamos que el peligro vendría de sus contraataques, así que les presionamos y defendimos con fuerza; por eso nos merecemos la victoria».

En una entrevista con «beIN Sports» añadió: «Dominamos el partido, sobre todo tras el penalti; ese gol nos dio la confianza para controlar el encuentro».

Sobre la generación campeona en 2010, afirmó: «Fue excepcional. Crecimos siguiéndola y queremos repetir su logro; ahora tenemos la oportunidad de hacer historia».

Y añadió: «No es fácil llegar a la final, pero ahora esperamos un rival más fuerte».

La final del domingo enfrentará a España con el ganador del Inglaterra-Argentina del miércoles.

Sobre su rival preferido en la final, Cocoria dijo: «No importa quién gane. Tengo muchos amigos ingleses, pues jugué allí varios años con el Chelsea, así que será un duelo especial; y en Argentina también tengo amigos, como Messi».

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