El lateral español Marc Cucurella, nueva estrella del Real Madrid, afirmó que la selección de su país mereció la victoria frente a Francia y el pase a la final del Mundial de 2026.

La selección española dominó y venció 2-0 a Francia el martes en Dallas.

Tras el partido, Cocoria afirmó: «Estamos orgullosos de lo logrado. Preveíamos el desarrollo del encuentro y sabíamos que el peligro vendría de sus contraataques, así que les presionamos y defendimos con fuerza; por eso nos merecemos la victoria».

En una entrevista con «beIN Sports» añadió: «Dominamos el partido, sobre todo tras el penalti; ese gol nos dio la confianza para controlar el encuentro».

Sobre la generación campeona en 2010, afirmó: «Fue excepcional. Crecimos siguiéndola y queremos repetir su logro; ahora tenemos la oportunidad de hacer historia».

Y añadió: «No es fácil llegar a la final, pero ahora esperamos un rival más fuerte».

La final del domingo enfrentará a España con el ganador del Inglaterra-Argentina del miércoles.

Sobre su rival preferido en la final, Cocoria dijo: «No importa quién gane. Tengo muchos amigos ingleses, pues jugué allí varios años con el Chelsea, así que será un duelo especial; y en Argentina también tengo amigos, como Messi».