Las estrellas de la selección saudí han recibido duras críticas tras perder 0-4 ante España en la segunda jornada del Mundial 2026, resultado que indignó a la afición.

Aunque muchas críticas apuntaron al seleccionador griego Georgios Donis por sus decisiones técnicas y tácticas, el periodista Faisal Al-Jafan responsabilizó principalmente a los jugadores de lo sucedido en el campo.

Durante su intervención en el programa «Malaeb» de «Al-Arabiya FM», afirmó: «La culpa no es solo de los jugadores, sino también de la afición, de los responsables de los clubes y de algunos medios que los han convertido más en hombres de negocios que en futbolistas».

Y añadió: «La selección saudí se topó con la realidad al enfrentarse a una selección que practica el fútbol de verdad, como España; por eso vimos miedo en la cancha, y los jugadores perdieron la capacidad de pasar el balón, correr y tomar decisiones correctas».

El periodista saudí subrayó que, en los últimos años, algunos jugadores han disfrutado de grandes privilegios que los han alejado de la presión competitiva, y señaló que afición, medios y algunos directivos han exagerado su nivel.

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Y continuó: «Estos jugadores reciben sueldos enormes y un trato especial, y algunos han llegado a tratarlos como estrellas a las que no se puede criticar ni acercarse, lo cual no contribuye a su desarrollo».

Al-Jafan admitió que la derrota ante España no sorprendió por las diferencias técnicas, pero alertó sobre la forma en que se produjo: la selección no pudo seguir el ritmo del rival durante casi todo el partido.

Añadió que el equipo árabe estuvo muy por debajo de su nivel habitual, tanto en lo técnico como en lo mental, lo que se notó en el juego colectivo y en la gestión del partido.

Concluyó que la próxima etapa exige una revisión exhaustiva de la situación técnica de la selección y que la corrección de errores debe empezar por reconocer los problemas, no por buscar excusas o culpar a una sola parte.