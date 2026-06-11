Conversaciones oficiales... Mourinho le abre las puertas de la Premier League a Arbeloa

Un informe periodístico de este jueves indica que, tras el nombramiento de José Mourinho como entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa estaría cerca de fichar por un club de la Premier League.

Un club inglés negocia con él para que sea su entrenador la próxima temporada.

Según The Athletic, el Fulham le ha contactado para ocupar el banquillo dejado por Marco Silva.

El técnico español, de 43 años, está libre tras dejar el Real Madrid y ya se ha reunido con los responsables del Fulham para valorar su incorporación.

Silva dejó el Fulham tras cinco temporadas exitosas para reemplazar a Mourinho en el Benfica.

Mientras, Mourinho reemplaza a Arbeloa, quien el 12 de enero sustituyó a Xabi Alonso en el banquillo madridista.

El Fulham acabó undécimo en la última Premier League con 52 puntos.