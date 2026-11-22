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El París Saint-Germain se adelanta para asegurar el futuro de una de las piezas más destacadas de su proyecto deportivo. El club francés quiere mantener la estabilidad de su centro del campo y no dejar abierta la puerta a posibles salidas de sus titulares en los próximos años.

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El periodista italiano Nicolò Schira ha revelado que la directiva del París Saint-Germain planea ampliar el contrato del centrocampista portugués Vitinha, cuyo vínculo actual con el club se extiende hasta el verano de 2029. La intención es añadir dos años más al acuerdo, de modo que el contrato quede vigente hasta junio de 2031, con una cláusula que permita prolongarlo una temporada adicional, hasta 2032.

Este movimiento refleja el deseo del PSG de retener a Vitinha durante mucho tiempo, sobre todo porque se ha convertido en una pieza difícil de sustituir en el once. Destaca por su capacidad para organizar el juego, controlar el ritmo de los partidos y participar en la construcción de los ataques, además de su papel a la hora de conectar las líneas y ofrecer soluciones a sus compañeros bajo la presión rival.

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Vitinha llegó al París Saint-Germain en el verano de 2022 procedente del Oporto a cambio de 41,525 millones de euros, según el comunicado financiero del club portugués sobre la operación. Lo hizo tras firmar una gran temporada con su anterior equipo, en la que disputó 47 partidos entre todas las competiciones y contribuyó a la conquista de la Liga y la Copa de Portugal.

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Los inicios del futbolista portugués en la capital francesa no estuvieron exentos de dificultades, pero poco a poco logró hacerse un hueco en el equipo, sobre todo tras la llegada del español Luis Enrique al banquillo en 2023. Desde entonces asumió un papel más influyente en el centro del campo y se convirtió en el eje principal de la construcción del juego, gracias a su precisión en el pase y a su capacidad para leer los espacios y moverse bajo presión.

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La propuesta de renovación se enmarca en la política del París Saint-Germain de blindar a sus pilares. El club ya renovó en septiembre pasado a varios de sus jugadores, entre ellos João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo y Senny Mayulu, que firmaron nuevos contratos hasta 2031, mientras que Fabián Ruiz amplió su vínculo hasta 2028 con opción a un año más.

En el plano individual, el centrocampista portugués está firmando buenos números esta temporada: ha disputado 15 partidos con la camiseta del París Saint-Germain entre todas las competiciones, en los que ha marcado tres goles y repartido dos asistencias.

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Su valor de mercado refleja la evolución que ha experimentado desde su llegada a Francia. Transfermarkt lo tasa actualmente en unos 140 millones de euros, después de convertirse en uno de los centrocampistas más destacados de Europa. Por ello, retenerlo es una prioridad para el PSG, aunque su contrato actual se extiende hasta 2029, por lo que el club no corre el riesgo de una salida inminente desde el punto de vista contractual.

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