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Arda Güler seguirá vinculado al Real Madrid a largo plazo. Según anunció el miércoles el club más laureado de España, el internacional turco ha ampliado anticipadamente hasta 2032 su contrato, que vencía en 2029.

Güler llegó a Madrid en 2023 procedente del Fenerbahçe de Estambul por un traspaso de 20 millones de euros. Desde entonces, el zurdo ha disputado 126 partidos oficiales y ha participado en 54 goles. En los últimos tres años ha ganado cinco títulos con el conjunto blanco, entre ellos la Liga, la Champions League y el Mundial de Clubes.

Bajo las órdenes de José Mourinho, el atacante juega habitualmente como titular esta temporada y suma cuatro goles y siete asistencias en 14 partidos entre todas las competiciones.