Conmoción en Marruecos: Ouahbi decide prescindir de 6 estrellas de golpe

Parece que la etapa posterior al Mundial 2026 no pasará desapercibida dentro de la selección de Marruecos, ya que el director técnico Mohamed Ouahbi ha comenzado a reevaluar los elementos en los que confió durante el torneo, como preparación para introducir amplios cambios a nivel de la lista, de cara a los próximos compromisos.

Los datos indican que el entrenador marroquí está ahora convencido de la necesidad de renovar la composición humana de Marruecos, después de percibir la necesidad de opciones más variadas y efectivas, especialmente a nivel del banquillo, lo que le ha llevado a pensar en inyectar sangre nueva dentro de la selección.

La continuidad de Ouahbi

La Federación Real Marroquí de Fútbol había decidido, con anterioridad, mantener a Mohamed Ouahbi en su cargo como director técnico de la selección nacional, pese a la eliminación de Marruecos del Mundial 2026.

La selección de Marruecos terminó su andadura en el Mundial, disputado en Estados Unidos, Canadá y México, en los cuartos de final, tras perder ante la selección de Francia por dos goles a cero.

Golpe sextuple

Según lo publicado por el sitio "Sport7" marroquí, Mohamed Ouahbi ha decidido dejar fuera a 6 jugadores que participaron con la selección en el Mundial, de la lista que se espera anunciar durante el próximo parón internacional del mes de septiembre.

La lista de jugadores candidatos a quedar excluidos incluye a: Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Amine Sbai, Youssef Belammari, Marouane Saadane y el portero Mounir El Mohammadi.

La misma fuente añadió que la lista podría presenciar la exclusión de otros nombres también, entre ellos Halhal y Amimoun, en el marco del proceso de reestructuración que el entrenador tiene intención de llevar a cabo.

El informe señaló que Ouahbi se dirige a convocar a varios jugadores nuevos durante la concentración internacional prevista para finales del mes de septiembre, con el objetivo de probar elementos distintos y buscar nuevas soluciones técnicas que otorguen a la selección mayor variedad y calidad, de cara a los próximos compromisos.