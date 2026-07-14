El centrocampista holandés Frenkie de Jong preocupa al Barcelona tras sufrir una grave lesión de rodilla que podría marginarlo de los terrenos de juego por un largo periodo.

Según el diario español «Marca», el inicio de la pretemporada no ha sido ideal para el Barcelona, ya que varios jugadores del primer equipo se sometieron este lunes a los reconocimientos médicos habituales antes de comenzar los entrenamientos.

No se presentaron todos, pues los que jugaron el Mundial tuvieron días extra de descanso; aún así, Ronald Araújo y Frenkie de Jong acudieron a la Ciudad Deportiva.

El internacional holandés sufre una grave lesión de rodilla, aunque aún no hay diagnóstico definitivo: se someterá a más pruebas en los próximos días.

El club teme que pueda estar de baja hasta cuatro meses.

De momento no hay comunicado oficial del Barcelona; se espera el informe médico definitivo tras completar todas las pruebas, pero los indicios no son buenos.

De Jong ha sufrido varias lesiones en los últimos años: la temporada pasada estuvo de baja cerca de dos meses por una lesión muscular en el muslo, entre febrero y abril.

Antes, una lesión de tobillo le mantuvo seis meses de baja y le hizo perderse 31 partidos.