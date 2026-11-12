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El entrenador Zinedine Zidane ha comenzado a perfilar sus ideas tácticas sobre la forma del ataque de la selección de Francia, mediante una decisión táctica que concede a Ousmane Dembélé un papel central a costa de Kylian Mbappé, después de que el exentrenador del Real Madrid considerara que el delantero del Paris Saint-Germain posee las características que necesita para llevar a cabo sus planteamientos, lo que le ha llevado a devolver al capitán de Francia al puesto de extremo izquierdo.

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Según informó el diario "Le Parisien" y recogió la cadena "Foot Mercato", Zidane habló con Dembélé durante la última concentración de la selección francesa en Clairefontaine, y le explicó el papel que espera de él en la posición de delantero centro, subrayando su necesidad de un atacante capaz de ejercer una presión continua por todo el campo, con el fin de incomodar a las defensas rivales e impedirles construir el juego con facilidad.

Zidane considera que Dembélé posee las cualidades adecuadas para desempeñar esta misión, especialmente porque está acostumbrado a realizar funciones similares con el Paris Saint-Germain, donde la presión colectiva representa uno de los elementos importantes en el estilo del equipo, lo que ha dado al exjugador del Rennes la ventaja para ocupar esta posición en los cálculos del técnico.

Esta elección se produjo a costa de Kylian Mbappé, que volverá a la posición de extremo izquierdo, el lugar que ya ocupó al inicio de su carrera, donde solía arrancar desde la banda y aprovechar su velocidad y sus habilidades en los duelos individuales, en lugar de moverse principalmente dentro del área como un delantero puro.

La decisión de Zidane refleja su deseo de aprovechar las distintas características de las estrellas de la selección francesa, en lugar de depender de los grandes nombres sin tener en cuenta las necesidades tácticas del equipo, sobre todo porque Dembélé cuenta con velocidad y capacidad para moverse entre líneas, además de su contribución a la presión sobre los rivales y la recuperación del balón.

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Informes de prensa franceses han hablado de la existencia de una tensión en la relación entre Zinedine Zidane y Kylian Mbappé, debido a la diferencia de puntos de vista sobre la posición del jugador dentro del campo, ya que el capitán de Francia quiere jugar en la posición de delantero centro, mientras que el técnico prefiere apostar por Ousmane Dembélé en ese papel y devolver a Mbappé al extremo izquierdo.

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Las especulaciones aumentaron tras el anuncio de la lesión de Mbappé y su exclusión del duelo ante Italia, previsto para esta noche del jueves, dentro de las competiciones de la Liga de Naciones de la UEFA, en medio del debate que rodea el papel del capitán de la selección francesa.

El trato con Mbappé representa un desafío temprano para Zidane, que estará obligado a contener los deseos de su primera estrella sin renunciar a sus convicciones futbolísticas. ¿Logrará convencerlo de su nuevo papel y mantener la estabilidad de la selección, o las diferencias sobre su posición se convertirán en un choque temprano entre ambas partes?

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Dembélé se perderá la concentración de la selección de Francia durante el parón internacional de noviembre, tras la lesión que sufrió durante el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona en la Liga de Campeones, que terminó con la victoria del equipo francés por 4-2, por lo que se ausentará del duelo ante Italia previsto para esta noche.

Pese a su ausencia, el jugador sigue contando con la confianza de Zidane, que parece convencido de su capacidad para desempeñar el papel que quiere en la línea de ataque, mientras que el reto para el técnico sigue siendo encontrar la combinación adecuada para aprovechar a Dembélé y Mbappé juntos, sin afectar a la armonía y el equilibrio dentro de la selección francesa.