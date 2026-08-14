«Said El Mala no es jugador del Borussia Dortmund y tampoco lo será este verano. En los últimos días hemos mantenido conversaciones abiertas con los responsables del 1. FC Köln, que sin embargo rechazaron nuestra última oferta. El Borussia Dortmund no presentará ninguna oferta más y no seguirá adelante con el fichaje del jugador», dijo Ricken.

El director general Carsten Cramer dijo a Bild: «Hemos decidido conjuntamente y de forma consciente no presentar ninguna oferta más. Habíamos hecho una oferta que, desde nuestro punto de vista, tenía mucho valor. Con toda la ambición deportiva, es importante para nosotros que la sensatez económica no se quede por el camino».

Las negociaciones entre Dortmund y Köln se habían prolongado durante semanas. Según los medios, el BVB ya fracasó con varias ofertas, mientras que, siempre según esas informaciones, el club renano se mantiene firme en su exigencia de 50 millones de euros por el traspaso.

Solo en julio de 2025 El Mala había renovado su contrato hasta el 30 de junio de 2030, sin cláusula de rescisión. El extremo convenció en Köln desde el primer momento. En su temporada de estreno en la Bundesliga, el atacante firmó 13 goles y cinco asistencias.

Ricken lo confirma: el BVB se baja del pulso por El Mala

«Said tiene un contrato de larga duración y no tenemos ningún motivo para dejar salir al jugador», dijo recientemente el director general del FC, Thomas Kessler, aunque matizó: «También hemos dicho que, si llega algo que esté en un rango adecuado para el 1. FC Köln y sobre lo que queramos hablar, lo haremos».

Desde hace meses circulan rumores sobre el futuro de El Mala. Según informaciones de los medios, el jugador de 19 años, que no había sido convocado para el Mundial por el exseleccionador Julian Nagelsmann tras una gran temporada, ya habría rechazado anteriormente una oferta del Brentford FC de la Premier League inglesa.