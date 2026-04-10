Con una sola condición... Robertson está cerca de un gigante inglés

Andy Robertson, lateral del Liverpool, fichará como agente libre por un grande de la Premier la próxima temporada.

Liverpool confirmó el jueves que el lateral, de 32 años, se irá gratis al acabar la temporada, tras nueve años de éxitos en Anfield.

El Tottenham negoció ficharlo en enero, pero el Liverpool rechazó su salida.

Según The Athletic, el Tottenham está cerca de ficharlo gratis el próximo verano, siempre que mantenga la categoría.

La operación aún no está cerrada, pues el jugador se centra en el Liverpool y otros clubes europeos siguen interesados.

El diario británico destaca que los movimientos del club en el mercado invernal y la atractiva oferta colocan al Tottenham en ventaja, siempre que se mantenga en la categoría.

El Tottenham es 17.º en la Premier, a un punto del descenso, con siete jornadas por jugar.



