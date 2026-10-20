En momentos en los que un club saudí busca un fichaje ofensivo capaz de marcar la diferencia, el marroquí Brahim Díaz se encuentra ante una encrucijada en su trayectoria con el Real Madrid español, entre una tentadora oferta económica y una oportunidad a la que todavía se aferra dentro del club blanco, pese a la disminución de su participación como titular desde el inicio de la presente temporada.

Según lo señalado por el periodista de confianza " Ekrem Konur ", el Al-Ittihad saudí tiene como objetivo contratar a Díaz mediante una oferta valorada en 25 millones de euros, aprovechando la situación actual del jugador en el Real Madrid, donde no ha obtenido los minutos de juego que aspira tener.

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La oferta saudí será sometida a evaluación por parte de la dirección del club blanco, sin que se haya anunciado oficialmente que se haya alcanzado un acuerdo entre las dos partes.

Y pese al atractivo económico que supone la oferta, los informes apuntan a que Díaz prefiere continuar su camino en Madrid y luchar por conseguir una mayor oportunidad en el once titular, en lugar de marcharse en busca de más minutos de juego.

El sufrimiento de Díaz aumenta ante la fuerte competencia por las posiciones ofensivas bajo la dirección del portugués José Mourinho, que dispone de un variado abanico de opciones, entre ellas el turco Arda Güler, el brasileño Endrick y el marfileño Yan Diomandé.

Y con la multiplicidad de nombres disponibles, conseguir un papel estable se ha convertido en un verdadero desafío para la estrella marroquí, que necesita aprovechar cada oportunidad para participar con el fin de cambiar su situación dentro del equipo.

Díaz es un objetivo destacado para el Al-Ittihad, ya que el club pretende reforzar la posición de extremo derecho, que representa uno de los asuntos que el club busca resolver tras no haber logrado cerrar el refuerzo requerido durante los últimos periodos de fichajes.

El asunto del jugador cobra una importancia adicional con la cercanía del fin de su contrato en junio de 2027, lo que podría poner a la dirección del Real Madrid ante cálculos relacionados con su futuro y su valor económico, y evitar que se marche de forma gratuita.



