¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
GOAL
Traducido por

Con una oferta tentadora: un club saudí planea arrebatar a Díaz al Real Madrid

B. Diaz
Real Madrid
Al Ittihad
1ª División
Primera División
Marruecos
España
Arabia Saudí

¿Se cerrará el fichaje?

En momentos en los que un club saudí busca un fichaje ofensivo capaz de marcar la diferencia, el marroquí Brahim Díaz se encuentra ante una encrucijada en su trayectoria con el Real Madrid español, entre una tentadora oferta económica y una oportunidad a la que todavía se aferra dentro del club blanco, pese a la disminución de su participación como titular desde el inicio de la presente temporada.

Según lo señalado por el periodista de confianza "Ekrem Konur", el Al-Ittihad saudí tiene como objetivo contratar a Díaz mediante una oferta valorada en 25 millones de euros, aprovechando la situación actual del jugador en el Real Madrid, donde no ha obtenido los minutos de juego que aspira tener.

Lee también: Pese a su disponibilidad y su brillo internacional, ¿por qué Mourinho insiste en apartar a Brahim Díaz?

La oferta saudí será sometida a evaluación por parte de la dirección del club blanco, sin que se haya anunciado oficialmente que se haya alcanzado un acuerdo entre las dos partes.

Y pese al atractivo económico que supone la oferta, los informes apuntan a que Díaz prefiere continuar su camino en Madrid y luchar por conseguir una mayor oportunidad en el once titular, en lugar de marcharse en busca de más minutos de juego.

El sufrimiento de Díaz aumenta ante la fuerte competencia por las posiciones ofensivas bajo la dirección del portugués José Mourinho, que dispone de un variado abanico de opciones, entre ellas el turco Arda Güler, el brasileño Endrick y el marfileño Yan Diomandé.

Y con la multiplicidad de nombres disponibles, conseguir un papel estable se ha convertido en un verdadero desafío para la estrella marroquí, que necesita aprovechar cada oportunidad para participar con el fin de cambiar su situación dentro del equipo.

Díaz es un objetivo destacado para el Al-Ittihad, ya que el club pretende reforzar la posición de extremo derecho, que representa uno de los asuntos que el club busca resolver tras no haber logrado cerrar el refuerzo requerido durante los últimos periodos de fichajes.

El asunto del jugador cobra una importancia adicional con la cercanía del fin de su contrato en junio de 2027, lo que podría poner a la dirección del Real Madrid ante cálculos relacionados con su futuro y su valor económico, y evitar que se marche de forma gratuita.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google