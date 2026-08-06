La dirección deportiva del club Al-Ahli ha zanjado de forma definitiva el asunto del futuro del profesional francés Enzo Millot, decidiendo mantenerlo en las filas del equipo y rechazar todas las ofertas relacionadas con su salida durante el actual periodo de fichajes de verano, en un paso que refleja la plena confianza del club en las capacidades del jugador y en su previsto papel en la nueva temporada.

El diario saudí "Al-Maidan Al-Riyadi" confirmó que la dirección de Al-Ahli ha tomado una decisión "definitiva e innegociable" que establece la continuidad de Millot y el cierre total de las negociaciones sobre él.

La decisión llegó tras un minucioso estudio técnico del rendimiento que ha ofrecido el centrocampista desde su incorporación, hasta convertirse en uno de los pilares con los que cuenta el cuerpo técnico en su proyecto para la próxima temporada.

El aferramiento de Al-Ahli a Millot se sustenta en los destacados niveles que ha mostrado el jugador en los últimos partidos, ya que logró aportar el plus requerido en la línea del medio campo, tanto en la faceta creativa como en la conexión entre líneas, lo que le ha valido un amplio elogio técnico y directivo dentro del club.

El diario saudí señaló que la dirección de Al-Ahli considera que prescindir de los servicios del jugador francés en este momento crearía un vacío técnico difícil de suplir.

La decisión de mantener a Millot llega en paralelo a una intensa actividad de la dirección de Al-Ahli en el mercado de fichajes de verano, donde ha logrado cerrar más de una operación de refuerzo en los últimos días, sobre la base de una visión técnica que busca construir un equipo competitivo capaz de pelear por todos los títulos.

La dirección del club considera que la estrategia del mercado actual se basa en dos pilares: el primero, atraer nuevos elementos destacados, y el segundo, preservar la columna vertebral del equipo y no prescindir de los elementos influyentes; y Enzo Millot figura a la cabeza de estos elementos.

Con esta decisión, Al-Ahli pone fin a las especulaciones que vinculaban al jugador francés con una salida, confirmando que Millot será parte del proyecto del equipo en la temporada 2026-2027.