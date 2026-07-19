Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Lionel MessiGetty Images
GOAL

Traducido por

Con una cifra sin precedentes, Messi pasa a la historia de las finales del Mundial

L. Messi
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Argentina
España
EE. UU.

El mago argentino acapara toda la atención en la final de ensueño

Lionel Messi sigue haciendo historia en el Mundial tras batir un nuevo récord antes de la final de 2026 contra España.

El capitán del «Tango» aspira a revalidar el título tras ganar la última edición.

Según la red británica «Squawka», Messi, incluido en el once por Lionel Scaloni, es el jugador de mayor edad en disputar una final del Mundial.

Lee también: Por primera vez en la historia del Mundial, un récord impresionante une a Messi y Yamal.

Con 39 años y 25 días, el astro argentino demuestra que sigue siendo clave para la Albiceleste.

Disputa su segunda final consecutiva con la mira puesta en un nuevo título que podría cerrar su ciclo en el mayor escenario del fútbol.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google