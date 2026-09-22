Con una camiseta sorpresa: la estrella de España revive su frase más célebre

La selección española se concentró este martes, en preparación para los cuatro partidos de la Liga de Naciones de la UEFA que disputará durante el actual parón internacional.

Como es habitual, uno de los aspectos más interesantes es ver la vestimenta de cada jugador a su llegada a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la capital española, Madrid.

Según informó el diario "Mundo Deportivo", el defensa del Athletic Club, Aymeric Laporte, fue sin duda uno de los jugadores que más aplausos recibió, no porque vistiera un atuendo elegante o atrevido, sino porque simplemente llevaba una camiseta blanca sencilla y un pantalón normal, aunque lo más importante era el mensaje impreso en la camiseta.

"Por qué no": así estaba escrita la famosa frase en color negro sobre el pecho de Laporte, una frase que pronunció durante el Mundial de 2022 en Qatar, y que volvió a difundirse ampliamente en el torneo de 2026, especialmente tras la victoria de España en el Mundial el pasado 19 de julio.

Todo comenzó el 21 de noviembre, hace cuatro años, durante una rueda de prensa de la selección española antes de su primera participación en un Mundial atípico, que se disputó en invierno debido a las altas temperaturas.

En aquel momento, el periodista Antón Meana preguntó al jugador del Athletic Club por qué creía que España era capaz de ganar la Copa, y el defensa respondió con aquella frase.

Este detalle no pasó desapercibido para los usuarios de X, que llenaron la página de la red social con comentarios como "lo adoro" o "lo quiero muchísimo".

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