Con un vídeo de celebración: Yamal enciende el ambiente antes del duelo ante Inglaterra

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Lamine Yamal, la estrella de la selección de España y del Barcelona, encendió el ambiente antes del esperado duelo frente a Inglaterra, este domingo por la noche, en la sexta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Yamal publicó un vídeo a través de su cuenta oficial en Instagram, en el que rememoró su celebración del gol que marcó en el partido de ida ante el combinado de los Tres Leones, en un mensaje cargado de desafío antes del nuevo encuentro.

El primer partido disputado entre las selecciones de España e Inglaterra en el estadio de Wembley, en la primera jornada del torneo europeo, terminó con victoria de La Roja por (3-2).

El mensaje del joven jugador llegó apenas dos horas antes del inicio del partido, en un gesto al que se ha acostumbrado durante el último periodo, ya que suele enviar mensajes a través de las redes sociales antes de los grandes enfrentamientos, ya sea con la camiseta del Barcelona o de la selección española, algo que genera una amplia interacción entre sus aficionados y seguidores.

Parece que Yamal busca, mediante este mensaje, recuperar el ambiente de brillantez ante la selección inglesa, especialmente porque el enfrentamiento representa una nueva oportunidad para demostrar sus cualidades en los grandes partidos, tras un periodo en el que su nivel ha mostrado un descenso en comparación con lo que acostumbraba a ofrecer.

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La selección española llega al partido sin derrotas y con 15 puntos, mientras que la selección inglesa perdió el partido de ida ante La Roja en el estadio de Wembley por (2-3) en el estreno de la fase de grupos.

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Los hombres de Thomas Tuchel cuentan con 12 puntos y necesitan ganar para desbancar del liderato al vigente campeón del Mundo y de Europa, y así asegurarse la ventaja de jugar en casa y con su afición en los cuartos de final de la Liga de las Naciones, mientras que a España le basta con el empate para mantener el liderato.

La selección de España comenzó su andadura en el torneo con una emocionante victoria sobre Inglaterra por 3-2 en el estadio de Wembley, antes de imponerse a Croacia por 4-1, luego vencer a la República Checa por 3-1 y repetir triunfo ante la selección croata por 2-1, con lo que los hombres de Luis de la Fuente aseguraron su plaza en los cuartos de final de forma anticipada, antes de superar el pasado jueves a la República Checa (2-0).

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Por otro lado, la selección de Inglaterra ofreció una fuerte trayectoria en el torneo, pese a su irregular inicio con la derrota ante España por 3-2 en el estadio de Wembley, pero pronto recuperó su equilibrio y logró cuatro victorias consecutivas, tras vencer a la República Checa por dos goles a cero, luego arrollar a Croacia con un siete a cero, antes de ganar de nuevo a la República Checa por tres goles a cero, y cerró sus partidos con la victoria sobre Croacia por 2-1, para sumar 12 puntos en cinco partidos y asegurar también su clasificación a los cuartos de final.