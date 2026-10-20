El nigeriano George Ilenikhena, delantero del Al-Ittihad, le arrebató el trono a su compañero marroquí Youssef En-Nesyri en el club saudí durante la temporada actual de la Liga Roshn.

El Al-Ittihad visitó al Al-Ettifaq este martes, en el estadio de este último en Dammam, en la décima jornada de la Liga Roshn saudí.

Ilenikhena abrió el marcador para el Al-Ittihad en el minuto 16 del encuentro, después de recibir un balón de tacón del colombiano Richard Ríos dentro del área, para enviarlo directamente al fondo de la red con su pierna izquierda.

El gol fue el quinto que marca el delantero nigeriano con el Al-Ittihad durante la temporada actual de la Liga Roshn saudí, convirtiéndose así en el máximo goleador del club en la competición.

Ilenikhena superó a Youssef En-Nesyri, que también marcó 5 goles en la temporada actual de la Liga Roshn, si bien el delantero nigeriano aventaja a su homólogo marroquí con dos asistencias a sus compañeros, frente a ninguna del marroquí, además de haber disputado un partido menos.

Ambos se disputan la posición de delantero centro en el Al-Ittihad desde el inicio de la temporada actual, después de que Ilenikhena lograra brillar y marcar numerosos goles decisivos que lo devolvieron a los planes del técnico alemán Jens Winzig.