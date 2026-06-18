Con un sello catalán histórico... Inglaterra iguala a España en el Mundial

Inglaterra igualó el récord histórico de España en Mundiales tras vencer 4-2 a Croacia en su debut en 2026.

Tras dominar la segunda parte, Inglaterra venció 4-2 a Croacia y sumó sus primeros tres puntos en busca de su segundo título.

El cuarto tanto, obra de Marcus Rashford, elevó a 108 los goles históricos de Inglaterra en Mundiales, igualando a España en el sexto puesto de la lista de máximas anotadoras, según «Stats Foot».

Alemania lidera la lista con 239 goles, uno más que Brasil.

Argentina es tercera con 155, Francia cuarta con 139 e Italia, ausente en esta edición, quinta con 158.

Curiosamente, el tanto que igualó a Inglaterra con España llevó la firma del Barcelona.

Rashford se convirtió en el primer inglés en anotar con la camiseta del Barça en un Mundial y en el primer culé en marcar en esta edición, según «Mister Chip».