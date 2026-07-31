El club Al Ittihad se acercó a una sorpresa mayúscula en el mercado de fichajes, con el traspaso del egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool, a la liga saudí, tras el estancamiento de las negociaciones para su traspaso al Besiktas turco.

Salah dejó el Liverpool al término de la temporada pasada, después de 9 años en el estadio de Anfield, y su nombre se vinculó a numerosos clubes de la Roshn Saudi League, principalmente el Al Ittihad, además del Al Hilal, el Al Nassr, el Al Ahli, el Al Qadisiyah y el Al Diriyah.

El diario turco «Sabah» reveló una nueva sorpresa, al confirmar que Mohamed Salah ya aceptó su traspaso a la Roshn Saudi League, concretamente al club Al Ittihad.

El diario precisó que el club saudí inició sus negociaciones con la estrella egipcia ayer jueves, tras el estancamiento de las negociaciones para su traspaso al club Besiktas, en el actual mercado veraniego.

Salah había llegado a fases avanzadas en sus negociaciones con el club turco, pero estas se detuvieron en el último período debido a discrepancias sobre algunas cláusulas contractuales, en especial las relacionadas con su agente Ramy Abbas.

El «Decano» ofreció a Salah un salario anual de 25 millones de dólares, más de lo que le ofreció el Besiktas, algo que aceptó la estrella egipcia, con la previsión de que la firma de los contratos se produzca pronto, según el diario.

Cabe recordar que Salah logró numerosos éxitos individuales y colectivos en su trayectoria futbolística, especialmente con el Liverpool, entre los más destacados la obtención del título de la Premier League en dos ocasiones, y la Liga de Campeones de Europa, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa en una única ocasión.