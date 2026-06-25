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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

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Con un récord inglés, el City cierra su primer fichaje

Fichajes
Premier League
E. Anderson
Nottingham Forest
Manchester City
Inglaterra

El Manchester City cerró su primer fichaje del verano para la temporada 2026-2027.

Según Fabrizio Romano, experto en fichajes, el City ha cerrado el acuerdo con Elliot Anderson, del Nottingham Forest.

El acuerdo, que podría alcanzar los 130 millones de libras, está cerrado.

Fuentes del City confirman que las negociaciones han finalizado.

Hoy, el jugador comunicó al Forest su deseo de marcharse.

El futbolista se someterá a reconocimientos médicos en Estados Unidos antes de hacer oficial el traspaso.

Anderson, que disputa el Mundial con su selección, tiene contrato con el Forest hasta 2029.

La BBC añade que será el fichaje más caro de la historia del fútbol inglés.

El fichaje superará el récord anterior, los 125 millones de libras que el Liverpool pagó al Newcastle por Alexander Isak.

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