¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Con un logro sin precedentes: Maresca supera a Ferguson y Guardiola

Manchester City vs Ipswich
Manchester City
Ipswich
Premier League
P. Guardiola
Leeds vs Manchester United
Leeds
Manchester United
Inglaterra
España

El entrenador italiano escribió la historia en la Premier League

Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, logró una hazaña histórica en la Premier League al convertirse en el primer entrenador en la historia de la competición que gana sus siete primeros partidos con un mismo equipo.

El Manchester City venció a su invitado Ipswich Town (3-2) este sábado en el Etihad Stadium, en la séptima jornada de la Premier League, con lo que Maresca sumó 7 victorias consecutivas, superando a los grandes entrenadores de la historia del torneo, como Sir Alex Ferguson, leyenda del Manchester United, y Pep Guardiola, exentrenador del conjunto celeste.

Lee también

Los detalles de la decisión: ¿por qué Flick dejó fuera a Hamza Abdelkarim del primer equipo del Barcelona?

Estadísticas de la Champions League: el Real Madrid, rey histórico de las remontadas; el Barcelona, segundo

El City comenzó su serie de victorias en la Premier League esta temporada con el triunfo sobre el Bournemouth 2-1, después el Crystal Palace 4-1, y el Coventry City y el Manchester United por un gol a cero en cada partido, antes de superar al Sunderland 5-3, al Liverpool 3-0 y luego al Ipswich 3-2.

Phil Foden adelantó al Manchester City en el minuto 19 del encuentro de hoy, tras una asistencia de su compañero Jeremy Doku, pero los visitantes lograron el empate rápidamente, en el minuto 21, después de que Daizen Maeda quedara solo frente a la portería tras recibir un pase de Abdul Ouattara.

En el minuto 34, el astro noruego Erling Haaland devolvió la ventaja a los locales al marcar el segundo gol de cabeza, tras un centro de su compañero croata Mateo Kovacic.

Haaland anotó el tercer gol del City en el minuto 69, en una jugada en la que superó al defensa con su fuerza física antes de definir con precisión dentro de la red.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google