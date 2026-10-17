Con un logro sin precedentes: Maresca supera a Ferguson y Guardiola

Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, logró una hazaña histórica en la Premier League al convertirse en el primer entrenador en la historia de la competición que gana sus siete primeros partidos con un mismo equipo.

El Manchester City venció a su invitado Ipswich Town (3-2) este sábado en el Etihad Stadium, en la séptima jornada de la Premier League, con lo que Maresca sumó 7 victorias consecutivas, superando a los grandes entrenadores de la historia del torneo, como Sir Alex Ferguson, leyenda del Manchester United, y Pep Guardiola, exentrenador del conjunto celeste.

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El City comenzó su serie de victorias en la Premier League esta temporada con el triunfo sobre el Bournemouth 2-1, después el Crystal Palace 4-1, y el Coventry City y el Manchester United por un gol a cero en cada partido, antes de superar al Sunderland 5-3, al Liverpool 3-0 y luego al Ipswich 3-2.

Phil Foden adelantó al Manchester City en el minuto 19 del encuentro de hoy, tras una asistencia de su compañero Jeremy Doku, pero los visitantes lograron el empate rápidamente, en el minuto 21, después de que Daizen Maeda quedara solo frente a la portería tras recibir un pase de Abdul Ouattara.

En el minuto 34, el astro noruego Erling Haaland devolvió la ventaja a los locales al marcar el segundo gol de cabeza, tras un centro de su compañero croata Mateo Kovacic.

Haaland anotó el tercer gol del City en el minuto 69, en una jugada en la que superó al defensa con su fuerza física antes de definir con precisión dentro de la red.



