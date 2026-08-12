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Muhammad Sharaf Eldeen

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Con un golazo mundial: Brahim Díaz recompensa la confianza de Mourinho

B. Diaz
Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
Deportivo de A Coruna
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J. Mourinho
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La huella distintiva del león del Atlas

El internacional marroquí Brahim Díaz abrió el marcador para el Real Madrid ante su anfitrión, el Deportivo de La Coruña, este miércoles en un partido amistoso disputado en el estadio Abanca-Riazor, dentro de la Copa Teresa Herrera de carácter amistoso, como preparación para la nueva temporada.

Díaz formó parte del once titular del Real Madrid, junto a los brasileños Vinicius Junior y Endrick en la línea de ataque.

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En el minuto 45+1, Andriy Lunin, portero del conjunto merengue, envió con la mano un balón en profundidad a Díaz, que arrancó con él desde el centro del campo hasta el área de los locales, entre la persecución de los defensas de La Coruña, antes de mandarlo a la red celebrándolo a su conocida manera.

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Díaz no permaneció mucho tiempo sobre el terreno de juego tras el gol, ya que el veterano entrenador José Mourinho lo retiró al inicio de la segunda parte y dio entrada en su lugar al joven defensa Mario Rivas, en el marco del intento del técnico portugués de probar al mayor número posible de jugadores antes del comienzo de la temporada.

Mourinho también había alineado a Díaz como titular en el anterior partido amistoso frente al Ferencváros húngaro, que terminó con victoria del Real Madrid (2-1).

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