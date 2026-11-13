La selección de Egipto sub-17 se acercó a sellar su billete para la fase final de la Copa Africana de Naciones juvenil, tras lograr su segunda victoria consecutiva en las eliminatorias del norte de África, al imponerse a su homóloga de Marruecos por un gol a cero, en el partido que ambas disputaron en el Estadio Olímpico de la ciudad tunecina de Susa, dentro de los encuentros de la segunda jornada.
Youssef Ali marcó el gol de la victoria para la selección de Egipto en el minuto 11, con un potente disparo desde fuera del área, otorgando a Egipto una ventaja temprana, después de que Mohamed Mostafa "Costa" fallara un penalti un minuto antes, que el árbitro argelino Mohamed Rafik Aouina había señalado a favor de Omar Chaboun.
La selección de Egipto reforzó su liderato en la clasificación eliminatoria, tras elevar su cuenta a 6 puntos, logrando el pleno en las dos primeras jornadas bajo la dirección de su director técnico Abdel Sattar Sabry.
Egipto había comenzado su recorrido con la victoria ante Túnez, antes de continuar con sus resultados positivos frente a Marruecos, situándose a las puertas de la clasificación para la fase final continental.
La victoria sobre Marruecos otorgó a la selección de Egipto una ventaja importante en la carrera por la clasificación, tras superar a rivales directos por los dos billetes de ascenso, antes de disputar su último partido en las eliminatorias, que determinará en gran medida la identidad de los clasificados.
Por su parte, la segunda jornada presenció una amplia victoria de la selección de Túnez sobre Argelia, de modo que ambas selecciones continúan disputándose uno de los dos billetes de clasificación.
La selección de Argelia había comenzado su recorrido con la victoria sobre Marruecos, por lo que las cuentas de la clasificación siguen abiertas pese al liderato de Egipto con 6 puntos.
La selección de Egipto se prepara para enfrentarse a su homóloga argelina el próximo lunes, en la última jornada de las eliminatorias, buscando confirmar su superioridad y cerrar su recorrido con un resultado positivo que refuerce sus opciones de clasificarse para el torneo africano. El partido reviste una importancia especial para la selección de Argelia, que busca compensar su derrota ante Túnez y aferrarse a sus posibilidades de disputar uno de los dos billetes de ascenso.
Las eliminatorias del norte de África se disputan con la participación de 4 selecciones: Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez, tras la retirada de la selección libia, y los dos primeros clasificados avanzan a la fase final de la Copa Africana de Naciones sub-17, prevista para disputarse en Marruecos.
La selección de Egipto espera aprovechar su fuerte comienzo y sellar su clasificación en la última jornada.
Ver perfil del autor
Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.