Con un gesto extraño: Cristiano Ronaldo desconcierta a la afición del Al Nassr

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, desconcertó a la afición del equipo con un gesto extraño, tras la victoria sobre el Neom en la Roshn Saudi League.

El Al Nassr venció a su invitado, el Neom, por 1-0, en el partido que disputaron ambos ayer martes, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la décima jornada de la Roshn Saudi League.

El Al Nassr publicó, a través de su cuenta oficial en la red social "X", un vídeo de Cristiano Ronaldo mientras abandonaba el terreno de juego después del partido, haciendo un gesto extraño.

El club de la capital comentó dicho gesto diciendo: "Ronaldo os pregunta: adivinad, ¿qué es esto?", y la afición del Al Nassr intercambió sus conjeturas en los comentarios, sin llegar a una respuesta definitiva.

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La estrella portuguesa no ofreció su mejor nivel en el partido ante el Neom, ya que falló un penalti en el tiempo de descuento de la primera parte, pero completó el encuentro hasta el final sin ser sustituido.

El nombre de la estrella portuguesa está vinculado a la adquisición del 20% de las acciones del Al Nassr durante el próximo periodo, ante el deseo de la empresa estadounidense "RedBird Capital", propietaria del Milan, de hacerse con el 70% de sus acciones.

Cabe recordar que Ronaldo ha participado con el Al Nassr en 10 partidos desde el inicio de la presente temporada, en los que solo ha logrado marcar 5 goles, a un promedio de un gol cada dos partidos.