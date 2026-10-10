El brasileño Gabriel Martinelli y el inglés Ollie Watkins, estrellas del Al Hilal, lograron aprovechar la ausencia de su compañero, el serbio Sergej Milinković-Savić, para arrebatarle el trono en la Roshn Saudi League.

El Al Hilal recibió a su rival, el Al Ittihad, este sábado en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

Martinelli abrió el marcador para el Al Hilal en el minuto 11 del encuentro, tras transformar un centro raso de Watkins al interior de la portería del guardameta serbio Predrag Rajković.

Watkins añadió el segundo gol él mismo en el minuto 30 del encuentro, tras aprovechar un extraño error del portugués Danilo Pereira, defensa del Al Ittihad.

El otro centrocampista portugués, Rúben Neves, envió un balón al área, que Pereira intentó controlar sin conseguirlo, lo que permitió al delantero inglés robarlo y transformarlo al interior de la portería.

De esta forma, Martinelli y Watkins se convirtieron en los máximos goleadores del Al Hilal en la actual temporada de la Roshn Saudi League con 4 goles, empatados con Savić, que se ausentó del partido por lesión.

La dupla brilló especialmente en los dos últimos encuentros, ya que el extremo brasileño marcó un hat-trick ante el Al Taawoun en la pasada jornada, mientras que el delantero inglés anotó dos goles y dio otras dos asistencias en ese mismo partido.