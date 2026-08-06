El Real Madrid anunció, en la tarde de este jueves, la conclusión del fichaje del jugador marfileño Yan Diomandé, procedente de las filas del Leipzig.

El Real Madrid señaló en un comunicado, a través de su sitio oficial, que había alcanzado un acuerdo con el Leipzig por Diomandé, que firmó un contrato de larga duración hasta el verano de 2033.

El diario "Sport" afirmó que el Real Madrid pagará más de 120 millones de euros al Leipzig, tras unas negociaciones que se prolongaron más de lo previsto.

El importe fijo de la operación asciende a 125 millones de euros, con la posibilidad de añadir 10 millones de euros en bonificaciones de fácil consecución y otros 5 millones en bonificaciones ligadas a condiciones más difíciles; además, el Leganés recibirá un 5% del importe fijo de la operación.

El esperado anuncio llegó tras unas negociaciones que se alargaron más de lo previsto debido a una disputa entre los agentes actuales y anteriores del jugador.

Diomandé ha disputado solo 46 partidos oficiales con equipos de primera división; 10 partidos con el Leganés y 36 partidos con el Leipzig, de los cuales 33 en la Bundesliga y 3 en la Copa de Alemania. Y si se le añaden 13 partidos internacionales con la selección de Costa de Marfil, su cómputo asciende a 59 partidos a nivel absoluto.

El Real Madrid considera que esta experiencia era suficiente para constatar que el jugador posee las cualidades que hacen de él uno de los delanteros más prometedores del mercado de fichajes.

El extremo marfileño puede jugar tanto por la banda derecha como por la izquierda, una ventaja que otorga al entrenador José Mourinho opciones variadas para construir una línea de ataque más feroz, explosiva y menos predecible.