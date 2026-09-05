El fichaje de Anthony Gordon por el Barcelona llegó como la primera gran operación, conforme a la nueva metodología de trabajo que el club quiso aplicar en el mercado de fichajes: trabajar en absoluto silencio y evitar cualquier filtración.

Todas las partes se ciñeron a este principio, ya que cualquier noticia que apareciera antes de tiempo podía complicar una operación gestionada con la máxima discreción, según el diario catalán "Sport".

Los dos agentes de Gordon, Will Salthouse y Adam Dugdill, lo entendieron a la perfección, y consideraron que la condición de confidencialidad era una prueba de la seriedad del interés del Barcelona por el jugador.

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El director deportivo del Barça, Deco, ya había comenzado a moverse pronto. El 21 de abril viajó a Londres para estudiar varias opciones ofensivas, entre ellas João Pedro y Gordon.

Hasta ese momento, el objetivo seguía siendo mantener la máxima discreción. La reunión de los agentes de Gordon con Deco, Bojan Krkić y Alejandro Echeverría en Barcelona, que también se gestionó con gran secretismo, resultó más importante de lo que pareció entonces.

La apuesta de Deco

En aquel momento, Gordon aparecía públicamente entre una larga lista de candidatos, y era difícil imaginar que el Barcelona estuviera dispuesto a pagar cerca de 80 millones de euros por su fichaje. Pero la valoración interna de Deco era completamente diferente.

El director deportivo era un gran admirador del jugador inglés, y veía en él algo más que un extremo. Estaba convencido de su capacidad para jugar también como delantero puro, y observó especialmente sus movimientos desde la profundidad con el Newcastle, así como su capacidad para atacar los espacios.

Por eso, su fichaje no estaba ligado a la salida de Raphinha, como algunos creyeron. Y pese a la llegada de numerosas ofertas y nombres durante las semanas siguientes, Deco no cambió de postura, y Gordon siguió siendo su opción preferida.

Flick dio el visto bueno

Deco le presentó el nombre de Gordon al entrenador Hansi Flick durante una de sus reuniones periódicas, y tras estudiar al jugador, el técnico aprobó la operación y luego habló directamente con él.

Aquella llamada ayudó a reforzar la convicción de ambas partes en el proyecto, mientras que Deco también mantuvo varias conversaciones con el jugador, además del contacto continuo con Salthouse y Dugdill. Fue entonces cuando la operación empezó a avanzar de verdad.

El momento decisivo llegó el 26 de mayo, cuando Deco regresó a Londres. Y mientras las miradas estaban puestas en João Pedro, que ya era una de las opciones ofensivas del Barcelona, el objetivo principal del viaje de Deco era cerrar el fichaje de Gordon.

El director deportivo mantuvo la reunión decisiva con Salthouse y Dugdill, y ultimó los últimos aspectos de unas negociaciones que se prolongaron durante semanas lejos de los focos, para regresar a Barcelona con la operación cerrada.

De desconocido a sorpresa

Meses después, Gordon se convirtió en una de las grandes sorpresas del inicio de temporada. Para una amplia parte de la afición del fútbol español era un nombre desconocido, antes de adaptarse rápidamente al Barcelona.

El inglés demostró su capacidad para presionar desde la banda, generar ocasiones y marcar goles, además de adaptarse con rapidez a las exigencias de Flick, empezando a confirmar el punto de vista de Deco sobre sus cualidades y su versatilidad.

Y así comenzó la historia el 21 de abril, cuando Deco se movió en Londres con discreción, y se completó el 26 de mayo durante su regreso a la capital inglesa, mientras la atención estaba centrada en el nombre de João Pedro. Una operación cerrada en silencio, antes de que Gordon empezara a hacer ruido sobre el terreno de juego.

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