El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, prolongó su llamativa actuación con el conjunto catalán desde el inicio de la temporada, después de presentar unos números ofensivos destacados que lo colocaron a la cabeza de los jugadores con mayor contribución en goles entre las estrellas de las grandes ligas europeas.

Según el diario Mundo Deportivo, Raphinha ha marcado 6 goles y ha dado 3 asistencias durante las primeras cinco jornadas de LaLiga, participando de forma directa en 9 goles de los 21 que ha logrado el Barcelona en la competición.

El jugador brasileño mantuvo su gran nivel durante la victoria sobre el Levante por 4-2, después de dar dos asistencias en apenas 19 minutos, la primera a Pedri (Pedri no) — la primera a Marc Bernal.

Además, Raphinha fue el jugador del Barcelona que más ocasiones generó durante el partido, tras crear 3 ocasiones, además de completar 3 regates.

Estos números otorgan a Raphinha una clara ventaja al compararlo con los principales goleadores de las grandes ligas europeas.

En la Premier League, Erling Haaland ha marcado 4 goles con el Manchester City sin dar ninguna asistencia.

En la Serie A italiana, Dovbyk (Dovbyk no) — Devyne Rensch (no) — Dovbyk encabeza la lista de goleadores con 5 goles con la Roma, sin asistencias.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

En la Ligue 1 francesa, Amine Gouiri ha marcado 4 goles con el Olympique de Marsella sin dar ninguna asistencia, mientras que Kamory Doumbia tiene 4 goles y una asistencia con el Brest, y Lassine Sinayoko ha marcado 4 goles con el Paris FC sin asistencias.

En la Bundesliga alemana, Igor Matanovic, jugador del Friburgo, y Patrik Schick, delantero del Leverkusen, tienen 3 goles y una asistencia cada uno.

De esta manera, Raphinha supera a todos estos jugadores en cuanto al total de contribuciones directas en goles, tras alcanzar 9 contribuciones en apenas cinco jornadas.

Los números de Raphinha no se limitan a LaLiga, ya que hasta ahora ha marcado 8 goles y ha dado 3 asistencias entre la liga y la Liga de Campeones de Europa.

El brasileño ha participado en los cinco partidos del Barcelona en LaLiga, y los ha comenzado todos como titular, además de haber sido titular en el primer partido del equipo en la Liga de Campeones de Europa.

Lee también:

Una bofetada en la cara de Mbappé: ¡la afición del Madrid propone a Yamal para el Balón de Oro!



