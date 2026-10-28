Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, encabezó una destacada lista con el conjunto bávaro, superando a su compañero Harry Kane, tras su brillante actuación en el partido ante el Magdeburgo por la Copa de Alemania.

Olise marcó un gol y dio una asistencia en la primera parte del encuentro del conjunto bávaro frente al Magdeburgo, disputado la noche de este miércoles en el estadio "Allianz Arena", en la segunda ronda del torneo local.

Olise anotó el primer gol a los 10 minutos del inicio del partido, aprovechando un centro del marroquí Ismael Saibari.

Este es el gol número 11 de Olise con el Bayern Múnich en todas las competiciones desde el inicio de la presente temporada, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo por delante de Kane, ganador del Balón de Oro el pasado lunes, que ha marcado 10 goles, según las estadísticas de la red francesa "Stats Foot".

Olise no se conformó con marcar el gol, sino que devolvió el favor a Saibari al servirle el segundo tanto del partido en el minuto 21.

Con esta asistencia decisiva, la estrella francesa irrumpió en la lista de los jugadores con más participaciones en goles con sus clubes y selecciones en las grandes ligas europeas desde el inicio de la temporada.

Olise se situó en el tercer puesto con un balance de 23 goles, tras marcar 15 y asistir en 8, y solo le superan Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección de España, con 25 participaciones (14 goles y 11 asistencias), y Harry Kane, que ha participado en 24 goles (16 goles y 8 asistencias).