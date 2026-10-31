Con la victoria número 17, ¿romperá el Real Madrid su empate con el Barcelona?

El Real Madrid busca conseguir la victoria ante su anfitrión, el Racing de Santander, en la Liga española mañana domingo por la noche, para romper así su empate con el Barcelona en una clasificación particular.

El Real Madrid afronta el partido de mañana en el tercer puesto de la tabla de la Liga con 24 puntos, y juega con los nervios en calma tras su victoria en el Clásico de la pasada jornada.

Según las estadísticas de "Opta", el Real Madrid encabeza la lista de los equipos que más veces han ganado al Racing de Santander en su campo en la Liga española, empatado con el Barcelona y el Athletic de Bilbao.

El Racing perdió ante el Real Madrid en 16 partidos de un total de 44 enfrentamientos en su estadio, el mismo balance que ante el Barcelona en otros 44 partidos, y ante el Athletic de Bilbao en 45 partidos.

Además, el Racing ha encajado 67 goles frente al Real Madrid, el segundo registro más alto después del Barcelona, que ha marcado 68 goles en su portería; por lo tanto, cualquier gol del conjunto blanco mañana igualaría el balance de su rival.

¿Una racha de 11 partidos?

Asimismo, el Racing de Santander no ha logrado ninguna victoria en sus últimos 10 partidos ante el Real Madrid en la Liga española, con 9 derrotas y un empate.

Podría igualar su segunda racha más larga sin victorias ante el conjunto blanco en la competición, que se extiende a 11 partidos (3 empates y 8 derrotas) entre los años 1982 y 1994, teniendo en cuenta que la racha más larga alcanzó los 13 partidos (dos empates y 11 derrotas) entre los años 1951 y 1973.

Por su parte, el Real Madrid ha sumado puntos en sus últimos 5 partidos fuera de casa ante el Racing de Santander en la Liga española, con 4 victorias y un empate, y ha mantenido su portería a cero en 4 de ellos.

Nunca antes había disputado 6 partidos consecutivos fuera de casa ante el Racing sin perder en la competición, salvo en una ocasión, en septiembre de 1961, cuando consiguió 4 victorias y dos empates.