Con la participación de Henry: Cristiano se convierte en «actor y productor» en una gran obra dramática

Un informe periodístico inglés reveló este domingo una sorpresa mayúscula relacionada con el portugués Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr saudí.

Según el diario "The Sun", el legendario delantero Cristiano Ronaldo producirá y protagonizará una gran serie dramática sobre el fútbol británico.

El rodaje de la serie, que lleva por título "Los primeros días", ya ha comenzado. En ella aparecerá el exjugador del Manchester United, de 41 años, y también participará como productor ejecutivo.

Una fuente informada reveló que su antiguo rival en el Arsenal, Thierry Henry, de 48 años, también participará en esta obra artística.

Las fuentes afirmaron: «Es probable que esto desate una guerra de pujas entre las plataformas de streaming. El alto perfil de las figuras que están detrás de esta obra, por no hablar del elenco de actores, hace que sea un proyecto prestigioso, aunque sorprendente para Ronaldo, que se adentra en la industria de las obras dramáticas».

La película contará la historia ficticia de un destacado agente de fútbol llamado Stanley Dalton, cuyo papel interpretará Damian Lewis, de 55 años.

Esto se basa en un concepto ideado por otro de los productores ejecutivos de la serie, el agente real Darren Dein, de 52 años, a quien representa Henry.

Una fuente informada añadió: «Después del Mundial, hay un renovado interés internacional, especialmente en Estados Unidos, por el fútbol británico».

Y continuó: «Es un fenómeno que se viene desarrollando desde hace tiempo con programas como Ted Lasso. Pero esta no es una serie cómica, es sin duda un drama, con algunos elementos cómicos, y cuenta con el respaldo de algunos grandes nombres».

La serie será producida por los nuevos estudios UR•Marv, que Ronaldo dirige junto al destacado director Matthew Vaughn, y en ella participarán también el rapero británico Dave y la recién llegada Carlotta Bennat.

Henry fue fotografiado recientemente mientras trabajaba en el primer día de rodaje en el estadio del Barnet Football Club, en el noroeste de Londres.

Vaughn fundó esa compañía a principios de este año, y su declaración de intenciones era provocar un cambio radical en el mercado de la industria cinematográfica "tradicional".

En aquel momento dijo: «Cristiano ha creado historias sobre el terreno de juego que yo nunca habría podido escribir, y espero con ilusión hacer películas inspiradoras con él».

Ronaldo declaró: «Este es un capítulo apasionante para mí, en el que aspiro a nuevas aventuras».

El gran jugador, seguido por más de mil millones de personas en las redes sociales, marcó tres goles con Portugal en el Mundial.