La estrella francesa Kylian Mbappé confirmó al inicio de la presente temporada la continuidad de su alta efectividad goleadora frente a las porterías rivales, pues el máximo goleador histórico de los Mundiales y máximo artillero de la Liga española en las dos últimas temporadas aspira a mantener su brillante nivel, algo que demostró ante la Real Sociedad.

Y a pesar de que los grandes títulos se le resisten al jugador francés, se niega a rendirse, lo que quedó claramente de manifiesto en los primeros partidos de la temporada actual en el estadio "Santiago Bernabéu".

Según el diario español "As", los tres goles que marcó Mbappé lo devolvieron de nuevo a lo más alto del escenario, tras un Mundial en el que la selección española le impidió asestar el golpe de gracia a los rivales.

Mbappé marcó 58 goles la temporada pasada, ya que anotó 42 goles en 44 partidos con la camiseta del Real Madrid, mientras que los otros 16 goles los marcó con la camiseta de la selección de su país, lo que le llevó a coronarse con la Bota de Oro en el último Mundial.

La estrella francesa y el resto de los jugadores del vestuario del Real Madrid comprendieron que el único camino para cosechar títulos y premios individuales reside en el trabajo colectivo, un concepto que el entrenador José Mourinho logró afianzar en un grupo que parece haber recuperado la palabra clave.

El ambiente presenció la desaparición de las viejas disputas, algo que demostraron los fuertes vínculos que se formaron en los dos primeros partidos oficiales hasta ahora, donde los abrazos mutuos expresaron mucho, en medio de una confianza absoluta que el técnico portugués mostró públicamente hacia la exestrella del París Saint-Germain.

Mbappé se convirtió en el primero en comprender su acuciante necesidad de los esfuerzos de su equipo para seguir logrando cifras positivas y dar el paso que lo acerque al sueño de coronarse con el esperado Balón de Oro.

Y ante la ausencia de un candidato claro, el delantero francés se niega a rendirse, y se esfuerza al máximo por convencer a los responsables de elegir al ganador de este prestigioso premio.

Está previsto que el posible sucesor del jugador Dembélé se anuncie dentro de dos meses, concretamente el día 27 del mes de octubre, en caso de que el jugador francés no logre conservar el título de mejor jugador del mundo.

La ceremonia de entrega del premio Balón de Oro se traslada a Londres con este motivo, y aunque el ganador debe ser evaluado en función de lo que ofreció hasta el día 19 del pasado mes de julio, el desarrollo del inicio de la temporada actual dejará una clara huella en las decisiones del jurado, compuesto por 100 periodistas de distintas partes del mundo.

Los criterios de votación de los 100 periodistas siguen sin estar definidos de forma tajante para elegir al ganador, ya sea basándose en la Liga de Campeones de Europa, el Mundial, la temporada completa, el inicio de la temporada actual o los títulos conseguidos con el club o la selección.

El nombre de Mbappé encabeza la lista de posibles candidatos en la mente de los aficionados, junto a otras estrellas como Rodri, Harry Kane, Fabián Ruiz y Lamine Yamal.

Todos los factores influyen al alza o a la baja en las posibilidades de los jugadores sin que haya un factor decisivo al 100%, y a pesar de las previsiones de que el ganador salga de las filas de la selección campeona del mundo en función de lo ocurrido en tierras estadounidenses, hay que recordar que el factor de coronarse con el Mundial no fue decisivo en el año 2010.

La redacción de la revista France Football se prepara para anunciar durante los próximos días una lista que incluye a 30 jugadores, de entre los cuales se elegirá al futuro ganador.

Todos los candidatos son conscientes de que los próximos días pueden desempeñar un papel influyente a la hora de orientar los votos en cualquier dirección, ya que un arranque potente en cifras y una presencia destacada en las victorias de los clubes contribuyen a reforzar las opciones de los candidatos, algo que se aplica a Mbappé, que goza actualmente de una alta precisión goleadora.



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