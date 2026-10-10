Con la ayuda de Álvarez, el Atlético de Madrid se salva de la trampa del Alavés

El Atlético de Madrid logró una victoria agónica sobre su anfitrión, el Deportivo Alavés, por 2-1 la tarde de este sábado, en la octava jornada de LaLiga.

El Atleti sufrió mucho a pesar de la inferioridad numérica en las filas del Alavés, que jugó con 10 futbolistas desde el minuto 61 tras la expulsión de Ángel Pérez.

El Atlético de Madrid elevó su casillero a 19 puntos en la segunda posición, mientras que el Alavés se quedó congelado en 11 puntos en el sexto lugar.

El diario Sport repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que el Atlético tomó la iniciativa imponiendo su dominio sobre el partido y logró abrir el marcador en el minuto 33 tras una magnífica jugada técnica entre Grimaldo y Lookman en las inmediaciones del área.

El jugador nigeriano intercambió el balón con su compañero en una jugada de pared, después de que el internacional español le pasara el esférico con el talón de forma espectacular, antes de colocar el balón entre las piernas de Sivera, portero del Alavés, anotando el gol de la ventaja.

Pero cuando parecía que la primera parte iba a terminar con ventaja del Atlético de Madrid, Le Normand perdió los nervios durante un saque de esquina, tras rodear con los brazos a Toni Martínez, y el árbitro Quintero González no dudó en señalar penalti.

El videoarbitraje confirmó la decisión del colegiado, y Lucas Boyé se encargó de ejecutar el penalti, para darle al Alavés el gol del empate.

Con el inicio de la segunda parte, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dio entrada a la dupla de Julián Álvarez y Baena.

Álvarez provocó la expulsión de Ángel Pérez, después de que el jugador del Alavés entrara con muchísima violencia sobre su tobillo, y desde ese momento las cosas se volvieron mucho más fáciles para el Atlético de Madrid.

Sin embargo, el gol de la victoria no llegó hasta el minuto 86 del partido, después de que Baena ofreciera una genialidad técnica, al enviar un centro preciso usando la parte exterior de su pie, que Cuti Romero remató de cabeza alojándolo en la red por el palo lejano.



